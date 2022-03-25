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Romanya ve Macaristan'dan ambargolara tepki! Rus petrol ve gazı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.03.2022
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Romanya ve Macaristan’dan ambargolara tepki! Rus petrol ve gazı...

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya`dan petrol ve gaz ithalatına ambargo uygulandı. Macaristan ve Romana alınan bu karara karşı çıktı. Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis de, Rusya'ya enerji alanında yaptırım uygulamalarının mümkün olmadığını ifade etti.

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