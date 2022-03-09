Avrupa büyük tehlike altında! Ukrayna duyurdu! Nükleer facia kapıda mı? 48 saat sonra...
Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo tarafından yapılan açıklamada Çernobil Nükleer Santrali'nde elektriğin tamamen kesildiği duyuruldu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba konuya ilişkin "Putin’in barbarca savaşı tüm Avrupa’yı tehlikeye atıyor. Bu derhal durdurulmalı." sözleriyle Avrupa'nın tehlikede olduğunun altını çizdi. Diğer yandan Çernobil Nükleer Enerji Santrali Müdürü Valeriya Seydi “48 saat sonra santralin güvenliğini tamamen kaybetmiş olacağız” dedi.
Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo, Çernobil Nükleer Santrali'nde elektriğin tamamen kesildiğini bildirdi.
Şirketin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Rus işgalcilerin düşmanca eylemleri sonucunda Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik tamamen kesildi." ifadesi kullanıldı.
Bölgede devam eden saldırılar nedeniyle santralde güç kaynağının yeniden başlatılması için onarım çalışmalarının imkansız hale geldiği vurgulanan açıklamada, Ukrayna tarafından durumun izlendiği ve tüm süreçler hakkında bilgilendirme yapılacağı aktarıldı.
ONARIM ÇALIŞMALARI İÇİN İZİN TALEBİ
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun kontrolünü ele geçirdiği Çernobil Nükleer Santrali ve oradaki tüm nükleer tesisleri besleyen tek elektrik şebekesinin hasar gördüğünü belirterek, "Uluslararası toplumu, Rusya'dan acilen ateşkes talep etmeye ve elektrik arzını gidermek için onarım çalışmalarına izin vermeye çağırıyorum." ifadesine yer verildi.
TÜM AVRUPA TEHLİKEDE
Çernobil'deki yedek jeneratörlerin sadece 48 saatlik kapasiteye sahip olduğuna işaret eden Kuleba, şunları kaydetti:
"Bu saatten sonra kullanılmış nükleer yakıt için depolama tesisinin soğutma sistemleri duracak ve radyasyon sızıntıları kaçınılmaz hale gelecek. Putin'in barbarca savaşı tüm Avrupa'yı tehlikeye atıyor. Bu derhal durdurulmalı." değerlendirmesinde bulundu.
Çernobil Nükleer Santrali, 24 Şubat'ta Rus birlikleri tarafından ele geçirilmiş, daha sonra santraldeki nükleer izleme sistemlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna veri aktarmayı durdurduğu bildirilmişti.
GÜVENLİĞİNİ KAYBETMİŞ OLACAĞIZ
Çernobil Nükleer Enerji Santrali Müdürü Valeriya Seydi, nükleer santralin soğutmasında kullanılan dizel yakıtın 48 saat sonra tükeneceğini ifade ederek, "48 saat sonra santralin güvenliğini tamamen kaybetmiş olacağız" dedi.
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