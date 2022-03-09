Avrupa büyük tehlike altında! Ukrayna duyurdu! Nükleer facia kapıda mı? 48 saat sonra...

TÜM AVRUPA TEHLİKEDE

Çernobil'deki yedek jeneratörlerin sadece 48 saatlik kapasiteye sahip olduğuna işaret eden Kuleba, şunları kaydetti:

"Bu saatten sonra kullanılmış nükleer yakıt için depolama tesisinin soğutma sistemleri duracak ve radyasyon sızıntıları kaçınılmaz hale gelecek. Putin'in barbarca savaşı tüm Avrupa'yı tehlikeye atıyor. Bu derhal durdurulmalı." değerlendirmesinde bulundu.