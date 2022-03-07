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İsrail'den flaş İran açıklaması! Askeri seçenek dahil...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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İsrail’den flaş İran açıklaması! Askeri seçenek dahil...

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın nükleer güce ulaşması "tehdidine" karşı askeri seçenek dahil gerekli önlemleri alacaklarını bildirdi. Gantz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın askeri faaliyetleri ve Viyana'da devam eden nükleer müzakereler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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