NASA’dan Uzay İstasyonu’nu imha etme planı! ABD ve Rusya...

İSTASYON YÖRÜNGEDEN NASIL ÇIKACAK?

Uzay ajansının planlarına göre önce istasyonun yörüngedeki irtifası yavaşça azaltılacak. İstasyon şu anda 408 kilometre irtifada hizmet veriyor.

İstasyon alçaldıkça onu çevreleyen atmosfer de yoğunlaşacak ve giderek aşağı çekilecek.

İstasyonun yörüngesinden çıkmasından önce, onu Dünya'ya doğru itmesi için bir dizi mürettebatsız uzay aracı fırlatılacak. Rusya'nın Progress adlı kargo araçlarından üçü ve ABD'li uzay firması Northrop Grumman'in Cygnus adlı uzay araçlarından biri bu görevde yer alacak.