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İtalya'da seçim sonuçları açıklandı! Sergio Mattarella yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.01.2022 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022
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İtalya’da seçim sonuçları açıklandı! Sergio Mattarella yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildi

İtalya'da Sergio Mattarella yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildi.

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