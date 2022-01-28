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Fransa’da kadınlar müsabakalarda başörtüsü yasağını protesto etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2022
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Fransa’da kadınlar müsabakalarda başörtüsü yasağını protesto etti

Son dakika haberleri... Fransa’nın başkenti Paris’te kadınlar, müsabakalarda başörtüsü yasağını senatonun önünde maç oynayarak protesto etti.

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