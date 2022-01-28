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Dışişleri Bakanlığından Tacikistan-Kırgızistan sınırında çıkan çatışmayla ilgili açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2022 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
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Dışişleri Bakanlığından Tacikistan-Kırgızistan sınırında çıkan çatışmayla ilgili açıklama

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, Tacikistan-Kırgızistan sınırında çıkan çatışmanın tarafların sağduyusu ile büyümeden yatışmasından ve ateşkesin sağlanmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

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