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ABD'de korkunç patlama! Kenti yıkan acı haber

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 19.01.2022
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ABD’de korkunç patlama! Kenti yıkan acı haber

ABD'nin New York kentinde meydana gelen patlamadan acı haber geldi. Söz konusu apartman dairesi alevlere teslim oldu. Yangında 77 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

ABD'de New York'a bağlı Bronx bölgesindeki bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, daire alevlere teslim oldu.

New York İtfaiye Departmanından yapılan açıklamaya göre 77 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, 5'i polis memuru olmak üzere 9 kişi yaralandı.

DOĞAL GAZ KAÇAĞI ŞÜPHESİ

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, patlamanın ardından alev alev yanan dairede çökme meydana geldi.

Yetkililer patlamanın doğal gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.

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