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Endonezya'nın başkenti değişiyor! Kentin yeni ismini devlet başkanı duyurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Endonezya’nın başkenti değişiyor! Kentin yeni ismini devlet başkanı duyurdu

Endonezya parlamentosu, ülkenin başkentini Cakarta'dan Borneo'ya taşınmasını onayladı. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ülkenin başkentinin yeni adının Nusantara olacağını duyurdu.

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