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ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşecek

Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cuma günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek. Öte yandan Blinken, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırgan tutumunu ve bölgedeki gerilimi azaltma çabalarını görüşmek üzere 18-20 Ocak tarihlerinde Ukrayna ve Almanya’ya resmi ziyaret düzenleyecek.

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