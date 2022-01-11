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Son dakika: ABD Başkan Biden'den flaş Covid-19 sözleri: Endişeliyim

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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Son dakika: ABD Başkan Biden’den flaş Covid-19 sözleri: Endişeliyim

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19'un tüm dünyada yayılmasının yavaşlamamasından dolayı endişeli olduğunu söyledi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

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