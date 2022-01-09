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Korkutan açıklama geldi! Covid-19’un yeni mutasyonu: Deltacron

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 09.01.2022
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Korkutan açıklama geldi! Covid-19’un yeni mutasyonu: Deltacron

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) bir grup bilim insanı, Covid-19’un Omicron ve Delta mutasyonlarının melezi olan Deltacron adında yeni bir mutasyon keşfettiklerini duyurdu

Covid-19 salgını tüm dünyada yayılmaya devam ederken, virüsün yeni bir mutasyonu daha keşfedildi. Ayrıntılar haberimizde...

OMICRON VE DELTA KARIŞTI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Kıbrıs Üniversitesi Biyoteknoloji ve Moleküler Viroloji Laboratuvarında çalışan bilim insanlarından oluşan ekibin başındaki Dr. Leontios Kostrikis yaptığı açıklamada, Covid-19'un Omicron ve Delta mutasyonlarının melezi olan Deltacron adında yeni bir mutasyon keşfettiklerini duyurdu.

YENİ MUTASYONUN ADI: DELTACRON

Kostrikis, yeni mutasyonun Omicron'un bazı mutasyonlarıyla birlikte Delta mutasyonun genetik arka planını paylaştığını ve bu nedenle yeni mutasyon keşfinin "Deltacron" olarak adlandırıldığını aktardı.

Kostrikis, söz konusu mutasyonun dünyanın başka hiçbir yerinde tanımlanmamış olmasının muhtemel olduğunu ve bu nedenle bu keşfe küresel ilgi olabileceğini ifade etti.

25 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ
Kostrikis, ekibinin 11'i Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastalarda olmak üzere toplam 25 kişide Deltacron tespit edildiğini aktararak, istatiksel analize göre hastaneye yatırılan hastalar arasında söz konusu mutasyonu daha sık görüldüğünü ifade etti.

Kosrikis, 25 vakadan alınan örneklerin dün Covid-19'daki değişiklikleri izleyen uluslararası veritabanı olan Grip Virüsü Verilerini Küresel Paylaşma Girişimi'ne (GISAID) gönderildiğini belirterek, "Bu mutasyonun daha patolojik mi yoksa daha bulaşıcı mı yoksa Delta ve Omicron'dan daha mı baskın olacağını gelecekte göreceğiz" dedi.

GKRY Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantelas ise yaptığı açıklamada, "Dr. Kostrikis'in ekibinin çığır açan araştırmaları ve bulguları, bilim insanlarımızla gurur duymamızı sağlıyor, çünkü bu araştırma GKRY'yi sağlık konularında uluslararası konuma yerleştiriyor" dedi.

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