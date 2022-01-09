Korkutan açıklama geldi! Covid-19’un yeni mutasyonu: Deltacron

YENİ MUTASYONUN ADI: DELTACRON

Kostrikis, yeni mutasyonun Omicron'un bazı mutasyonlarıyla birlikte Delta mutasyonun genetik arka planını paylaştığını ve bu nedenle yeni mutasyon keşfinin "Deltacron" olarak adlandırıldığını aktardı.

Kostrikis, söz konusu mutasyonun dünyanın başka hiçbir yerinde tanımlanmamış olmasının muhtemel olduğunu ve bu nedenle bu keşfe küresel ilgi olabileceğini ifade etti.