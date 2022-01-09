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Dünyanın gözü ABD'de! Fed küresel piyasaların gündeminde

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2022
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Dünyanın gözü ABD’de! Fed küresel piyasaların gündeminde

ABD'de gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın salı günü yapacağı açıklamaya çevrildi. Analistler, işsizlik verilerinin beklentilerden iyi gelmesinin enflasyon endişesiyle tahvil piyasasında, şahinleşen Fed`in ise hisse senedi piyasalarında satışları derinleştirdiğini bildirdi.

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