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Son dakika: İran ve Hindistan arasında kritik görüşme

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 08.01.2022 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022
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Son dakika: İran ve Hindistan arasında kritik görüşme

Son dakika haberi: İran Dışişleri Bakanı ile Hindistan Dışişleri Bakanı telefonda görüştü. Görüşme sonrası İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

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