ABD basınından dengeleri alt üst edebilecek iddia! Washington yönetiminden Rusya’ya beklenmedik teklif

NBC'ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkililerden biri, "Yönetim, görüşmelerde Rusya'yla müzakere etmek üzere Avrupa'daki askeri konumlanmasında bazı değişiklikler için seçenek listesi hazırlıyor. Rusya bölgedeki varlığını azaltmaya istekli olursa ABD de bazı spesifik adımları atmaya hazır olacak." ifadelerini kullandı.

ABD'nin teklifinde, Amerikan ordusunun Baltık ülkelerinde ve Polonya'da konuşlu askerlerinin sayısı, iki ülkenin tatbikatları ve kuvvet intikalinde önceden bildirim ve Rusya'nın Kaliningrad'da konuşlu nükleer İskander füzelerinin masaya yatırılacağı ileri sürüldü.