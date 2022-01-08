ABD basınından dengeleri alt üst edebilecek iddia! Washington yönetiminden Rusya'ya beklenmedik teklif
ABD yönetiminin, Rusya ile gelecek hafta yapılacak stratejik istikrar toplantısının seyrine göre Moskova'ya iki ülkenin Doğu Avrupa'da askeri varlığını azaltmayı teklif edeceği iddia edildi. Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi ise iddiayı yalanladı.
Amerikan NBC televizyonu, eski ve görevdeki ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, yönetimin Moskova'nın müzakereler konusunda samimi olup olmadığından emin olmadığı iddia edildi.
Haberde, Rusya'nın samimiyetine göre Biden yönetiminin, iki ülkenin Doğu Avrupa'daki askeri varlığı ve tatbikatları azaltma teklifinde bulunacağı ileri sürüldü.
NBC'ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkililerden biri, "Yönetim, görüşmelerde Rusya'yla müzakere etmek üzere Avrupa'daki askeri konumlanmasında bazı değişiklikler için seçenek listesi hazırlıyor. Rusya bölgedeki varlığını azaltmaya istekli olursa ABD de bazı spesifik adımları atmaya hazır olacak." ifadelerini kullandı.
ABD'nin teklifinde, Amerikan ordusunun Baltık ülkelerinde ve Polonya'da konuşlu askerlerinin sayısı, iki ülkenin tatbikatları ve kuvvet intikalinde önceden bildirim ve Rusya'nın Kaliningrad'da konuşlu nükleer İskander füzelerinin masaya yatırılacağı ileri sürüldü.
DIŞİŞLERİ VE ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ AYNI CÜMLELERLE HABERİ YALANLADI
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Twitter hesabından NBC'nin haberini yalanladı.
Price, "NBC'ye bu haberi yazarken söylediğimiz gibi, yönetimin, Rusya ile önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelere hazırlık olarak Doğu Avrupa'daki ABD güçlerini geri çekmek için seçenekler geliştirdiği doğru değil. Aslında, Rusya'nın Ukrayna'ya bir daha işgal etmesi durumunda, kendilerine karşı kutsal yükümlülüğümüz bulunan NATO'nun doğu kanadındaki ortaklarımızı, müttefikleri olarak, güçlendireceğimiz konusunda açık olduk ve özel olarak Rusya'ya karşı net olduk." değerlendirmesinde bulundu.
Kısa bir süre sonra da Ulusal Güvenlik Konseyinden aynı cümlelerle yalanlama geldi.
ABD'nin Avrupa'da 70 bin civarında askeri bulunuyor ve bunların 6 bini Doğu Avrupa'da konuşlu. Diğer NATO ülkelerine bağlı da çoğunlukla geçici olmak üzere on binlerce asker bulunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AGİ kalktı mı? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi? AGİ asgari ücrete dahil mi?
- Son dakika EYT müjdesi! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! EYT ne zaman çıkacak? EYT son gelişmeler...
- Dolar kuru son dakika: 8 Ocak dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte döviz kurları son durum
- MSB tarih verdi! 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Bedelli askerlik cep ve sevk tarihleri
- AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF final sonuçları nereden öğrenilecek?
- Google'dan Stephen Hawking sürprizi! Stephen Hawking kimdir, hastalığı ne, kaç yaşında ve ne zaman öldü?
- AÖF bütünleme var mı, ne zaman 2022? ATA AÖF bütünleme sınavı geçme notu kaç?
- 2007'de Jeremy Harper yaklaşık ne kadar sürede 1'den 1 milyona kadar sesli olarak saymış, bunu canlı olarak yayımlamış ve saymayı bitirene kadar evinden çıkamamıştır?
- 1871'de ABD Ohio'da bir cinayet davasında, maktülün kendini kazara vurduğunu göstermek isteyen avukat Clement Valladigham mahkemede jüri önünde hangisini yaparak müvekkilinin beraat etmesini sağlamıştır?
- Bekçi alımı yeni açıklama geldi mi? 2022 Bekçi alımı olacak mı, ne zaman? Alımlar için dikkat...
- TİAK'ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin üç büyük ilinin 2020'de kişi başı günlük ortalama televizyon izleme süresi en fazla olandan en aza olana doğru sıralaması nasıldır?
- MasterChef 2021 finali ne zaman? Masterchef birincisi ne kadar ödül alacak? İşte MasterChef finale kalanlar...