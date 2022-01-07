07 Ocak 2022, Cuma
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Meksika'da 75 pilot Covid-19’a yakalandı hava ulaşımı felç oldu

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 07.01.2022
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Meksika’da 75 pilot Covid-19’a yakalandı hava ulaşımı felç oldu

Meksika’da Aeromexico ve Aeromar havayolu şirketlerinde görevli 75 pilotun Covid-19’a yakalanması üzerine yurtiçi ve yurtdışı birçok uçuş iptal oldu.

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