07 Ocak 2022, Cuma
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Çin'de 6.6 büyüklüğünde deprem! AFAD tarafından son dakika açıklaması! SON DEPREMLER

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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Çin’de 6.6 büyüklüğünde deprem! AFAD tarafından son dakika açıklaması! SON DEPREMLER

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Uluslararası ajansların ilk belirlemelerine göre Çin’de 6.6 büyüklüğünde bir #deprem meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

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