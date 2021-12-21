21 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | ABD’den vatandaşlarına "Ukrayna’ya seyahat etmeyin" uyarısı

SON DAKİKA | ABD’den vatandaşlarına "Ukrayna’ya seyahat etmeyin" uyarısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.12.2021 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021
ABONE OL
SON DAKİKA | ABD’den vatandaşlarına Ukrayna’ya seyahat etmeyin uyarısı

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgede artan Rusya tehdidini gerekçe göstererek, vatandaşlarına Ukrayna’ya seyahatten kaçınmaları uyarısı yaptı.

ABD'den Rusya'yı kızdıracak bir adım geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede artan Rusya tehdidi, Covid-19 salgını ve bazı bölgelerde artan suç ve sivil huzursuzluk gerekçe gösterilerek, ABD vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmekten kaçınmaları istendi.

Açıklamada, "ABD vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı önemli bir askeri harekata hazırlandığı yönündeki haberleri bilmelidir. ABD vatandaşlarına özellikle Ukrayna sınırları boyunca Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da ve Rusya'nın kontrolündeki doğu Ukrayna'da güvenlik koşullarının öngörülemez olduğu ve çok az bir farkla bozulabileceği hatırlatıldı" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Ukrayna'ya seyahat etmeyi seçen ABD vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'nın herhangi bir yerindeki askeri harekatının ABD Büyükelçiliğinin Ukrayna'dan ayrılan ABD vatandaşlarına yardım da dahil olmak üzere konsolosluk hizmetleri sağlama kabiliyetini ciddi şekilde etkileyeceğinin farkında olmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA