Son dakika: Paris’te rehine krizi

Saldırgan Fransa'da 1991'de 60 yaşlarında bir kadının ölümünden sorumlu tutularak hapse atılan ve daha sonra dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından serbest bırakılan Fas asıllı Omar Raddad olayı hakkında Bakan Moretti ile görüşmek istediğini söyledi.





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