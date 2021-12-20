ABD'de 2 senatörün koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika haberi... ABD'de Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve New Jersey Senatörü Cory Booker'in yaptırdıkları Kovid-19 testleri pozitif çıktı.
72 yaşındaki Warren, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşılı olduğunu ve düzenli olarak Kovid-19 testi yaptırdığını belirterek "Bu hafta başında yaptırdığım sonuç negatif çıkmıştı ama bugün yaptırdığım test pozitif sonuç verdi." ifadesini kullandı.
New Jersey Senatörü 42 yaşındaki Booker de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlk belirtilerimi cumartesi günü gösterdim. Bugün yaptırdığım testin sonucu pozitif çıktı. 3. doz aşımı da olmuştum ve belirtiler şu anda hafif." ifadesine yer verdi.
ABD TEKRAR KOVİD-19'UN PENÇESİNDE
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de, hızla yayılarak birçok eyalette vaka sayılarını rekor seviyelere çıkaran Omicron varyantı, "kara kışın habercisi" olarak nitelendiriliyor.
Virüsün son mutasyonu olan Omicron varyantı nedeniyle New York ve New Jersey eyaletleri ile başkent Washington DC'de vakalar, salgının başından bu yana rekor seviyeye ulaştı.
Ayrıca Amerikan basınına yansıyan verilere göre, ülkede virüs nedeniyle hastaneye yatanların sayısı son 1 ayda yüzde 45'ten fazla artarken, vaka sayıları da yüzde 40 artış gösterdi. Ülkede günlük vaka ortalaması ise 123 bin olarak kaydedildi.
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