ABD’de 2 senatörün koronavirüs testi pozitif çıktı

New Jersey Senatörü 42 yaşındaki Booker de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlk belirtilerimi cumartesi günü gösterdim. Bugün yaptırdığım testin sonucu pozitif çıktı. 3. doz aşımı da olmuştum ve belirtiler şu anda hafif." ifadesine yer verdi.

ABD TEKRAR KOVİD-19'UN PENÇESİNDE

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de, hızla yayılarak birçok eyalette vaka sayılarını rekor seviyelere çıkaran Omicron varyantı, "kara kışın habercisi" olarak nitelendiriliyor.