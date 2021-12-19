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Son dakika olarak duyurdular! Fiji açıklarında 6.3 büyüklüğündeki deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.12.2021
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Son dakika olarak duyurdular! Fiji açıklarında 6.3 büyüklüğündeki deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Fiji açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. EMSC, daha önce 6.1 büyüklüğünde olduğunu açıklamıştı. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

Son dakika derpem haberi: Okyanusya'da yer alan ada ülkesi Fiji, açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, depremin Fiji'nin Labasa kentinin 88 kilometre batısında ve 40 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı. EMSC, daha önceki açıklamasında ise depremin 6.1 büyüklüğünde olduğunu açıklamıştı.

Şu ana kadar depremde can ve mal kaybı bildirilmedi.

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