SON DAKİKA: Resmen duyurdular! Omicron varyantına karşı tam koruma sağlıyor

'DİĞER ÜLKELERLE SPUTNİK LİGHT AŞISINI PAYLAŞABİLİRİZ'

Rus lider, "Elimizdeki aşıları paylaşabiliriz, yani takviye dozlar için. Eğer ihtiyaç ve istekleri varsa Avrupa ülkeleri de buna dahil. Sputnik Light aşısını takviye doz olarak kullanmak isteyen ülkelere sevkiyata hazırız. Ülkemizde yeterli miktarda üretim yapıldı, bu nedenle başka ülkelerle paylaşabiliriz" dedi.