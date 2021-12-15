15 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Hong Kong Dünya Ticaret Merkezi'nde büyük yangın! Onlarca kişi mahsur kaldı

Hong Kong Dünya Ticaret Merkezi'nde büyük yangın! Onlarca kişi mahsur kaldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.12.2021 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021
ABONE OL
Hong Kong Dünya Ticaret Merkezi’nde büyük yangın! Onlarca kişi mahsur kaldı

Son dakika haberine göre: Hong Kong'un Dünya Ticaret Merkezi'nde çıkan büyük yangında onlarca kişinin mahsur kaldığı açıklandı.

Hong Kong'da bir alışveriş merkezinde öğleden sonra çıkan yangında onlarca kişi mahsur kaldı.

Causeway Bay'deki Gloucester Yolu üzerindeki Dünya Ticaret Merkezi'ndeki yangın ilk olarak saat 12.37'de bildirildi ve yaklaşık yarım saat sonra üçüncü seviyeye yükseltildi.

Şehirdeki yangınların şiddeti birden beşe kadar derecelendiriliyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Alışveriş merkezi ve ofis kulesi kompleksi olarak faaliyet gösteren binada halen onlarca kişi olduğu açıklandı.

Saat 13.30'da itfaiye ekiplerinin binanın alt katındaki platformda mahsur kalan insanları kurtarmak için uzatılabilir bir merdiven kullandıkları görüldü.

Bir polis sözcüsü, yangınla ilgili çok sayıda telefon aldıklarını ve binanın arka merdivenlerinin yoğun dumanla dolduğunu bildirdi.

İlk bilgilere göre 100'den fazla kişi binanın beşinci kattaki açık hava alanına tahliye edildi.

Hong Kong Dünya Ticaret Merkezinde büyük yangın! HONG KONG DÜNYA TİCARET MERKEZİ'NDE BÜYÜK YANGIN!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA