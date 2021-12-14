Son dakika: Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: En az 40 ölü
Son dakika haberine göre Haiti'de akaryakıt taşıyan bir tankerde meydana gelen patlama, faciaya yol açtı. Patlamada 40'ı aşkın insanın hayatını kaybettiği açıklandı. Patlamanın ardından onlarca kişinin de hastanelere taşındığı bildiriliyor.
Haiti'nin Cap-Haitien kentinde bir akaryakıt tankeri devrildikten sonra patladı.
Patlamada, tankerden sızan yakıtı toplamak için olay yerine gelen en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Haiti Başbakanı Henry, "Gelen rapora göre Cap-Haitien'de yakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 40'a yakın kişi hayatını kaybetti ve düzinelerce yaralı var. Söz konusu olayı üzüntüyle karşıladım. Bu olaydan etkilenen herkese ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimi sunuyorum" dedi.
ÜÇ GÜN ULUSAL YAS KARARI
Başbakan Henry, yaşanan can kayıpları nedeniyle ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edileceğini belirterek, "Tüm Haiti ulusunu üzen bu trajedinin kurbanlarının anısına ülke genelinde üç günlük ulusal yas ilan edilecek. Bu korkunç patlamanın kurbanlarına gerekli bakımı sağlamak için hızla Cap-Haitien'de sahra hastaneleri kurulacak" ifadelerini kullandı.
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