Bir günde 10 doz korona aşısı oldu!

Böylece ülkedeki kirli oyun da ortaya çıktı. Aşı olmak istemeyen ancak aşı pasaportu olmadığı için ülkeden çıkamayan kişiler bu yolla istediklerini elde ediyor.

Yetkililer durumu 'bencillik' olarak nitelendirdi. Adamın aynı gün içinde şehir merkezinin farklı noktalarında nasıl aşı yaptırdığı ise ayrı bir merak konusu.