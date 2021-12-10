ABD’de cinayet vakaları zirve yaptı! 2021’in verileri korkunç

Emniyet kayıtlarına göre, yaklaşık 1,5 milyonluk bir şehir olan Philadelphia'da aralık ayının ilk haftası sonunda cinayet vakalarında geçen yıla göre 521, New York'ta 443 ve 27 Kasım itibarıyla Los Angeles'ta 352 artış yaşandı.

Söz konusu şehirlerdeki artışlar, 2020'ye göre bu yıl ortalama yüzde 13 daha fazla cinayet işlendiği ortaya koyarken, Chicago kasım sonu itibarıyla 739 cinayetle ülkede en çok vakanın yaşandığı şehir konumunda.