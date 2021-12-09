Brüksel saldırılarının sanıkları ne zaman yargılanacak?

Brüksel Temyiz Mahkemesinden yapılan açıklamada, "Brüksel Temyiz Mahkemesi 1. Başkanı Sayın Laurence Massart, Brüksel Ağır Ceza Mahkemesi'ne 22 Mart 2016 tarihli Brüksel saldırıları hakkında yargı sürecinin 10 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 09.00'da başlatılması hakkında emir vermiştir'' ifadeleri kullanıldı.

İlk olarak davaya ilişkin açılış duruşmasının 12 Eylül 2022 yerel saatle 09.00'da yapılmasının planlandığı ve bu duruşmada şahitler listesinin oluşturulacağı, 10 Ekim günü jürinin belirleneceği ve dava duruşmalarının resmen 13 Ekim 2022 saat 09.00 itibariyle başlayacağı belirtildi.