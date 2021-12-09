Brüksel saldırılarının sanıkları ne zaman yargılanacak?
2016'da Belçika'da gerçekleştirilen saldırılarda toplam 340 kişi hayatını kaybetti. Çifte saldırıların ardından geçen süreçte deliller toplandı ve sanıkların yargılanacağı tarih açıklandı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2016 yılında gerçekleştirilen ve 340 kişinin ölümüyle sonuçlanan çifte saldırının sanıklarının yargılanmasına Ekim 2022'de başlanacak.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2016'da 340 kişinin ölümüne neden olan çifte terör saldırısının sanıklarının yargılanmasına 2022 yılının Ekim ayında başlanmasına karar verildi.
Brüksel Temyiz Mahkemesinden yapılan açıklamada, "Brüksel Temyiz Mahkemesi 1. Başkanı Sayın Laurence Massart, Brüksel Ağır Ceza Mahkemesi'ne 22 Mart 2016 tarihli Brüksel saldırıları hakkında yargı sürecinin 10 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 09.00'da başlatılması hakkında emir vermiştir'' ifadeleri kullanıldı.
İlk olarak davaya ilişkin açılış duruşmasının 12 Eylül 2022 yerel saatle 09.00'da yapılmasının planlandığı ve bu duruşmada şahitler listesinin oluşturulacağı, 10 Ekim günü jürinin belirleneceği ve dava duruşmalarının resmen 13 Ekim 2022 saat 09.00 itibariyle başlayacağı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Brüksel'de 22 Mart 2016 tarihinde Zaventem Havalimanı ve Maelbeek metro istasyonunda gerçekleştirilen bombalı terör saldırılarında 32 kişi hayatını kaybederken, 340 kişi yaralanmıştı. Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret açıklandı mı? 2022 asgari ücret zammı bugün açıklanacak mı? Yeni asgari ücret son gelişmeler...
- 3600 ek gösterge son durum: 3600 Ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkar, kimleri kapsıyor? Maaşlara nasıl yansıyacak?
- Asgari ücret için kritik hafta... Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda asgari ücret 4.000 TL altına...
- KYK burs sonuçları sorgulama ekranı: KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK burs sonuçları duyuruldu mu?
- İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da bu hafta kar yağışı var mı, yok mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?
- Emekli promosyon miktarları değişti! 2021 emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank...
- Bayern Münih Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman? Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Barcelona saat kaçta?
- 2.500 TL ek gelir müjdesi geldi! Vergi dairelerine başvurmak yeterli! 31 Mart 2022 tarihine kadar...
- Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne anlama geliyor?
- Memur ek zamla bayram edecek! 2022 Memur zammı ile maaşlar ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaş hesaplama yöntemi...
- Kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık ayı kuraklık destek ödemesi ayın kaçında yatacak? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi...