Genç kız kendi mezarını kazdı! Kan donduran olay ülkeyi ayağa kaldırdı

21 yaşındaki Amanda Albach, Cuma günü Brezilya'nın güney kesimindeki Santa Catarina eyaletinde yer alan Irapiruba Norte de Laguna sahiline gömülmüş halde bulundu. Albach en son, yakındaki Florianopolis kentinde bir partiye katıldığında görüldü.

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE GİTTİ

Suç Soruşturma Birimi'nden polis şefi Bruno Fernandes, Curitiba metropol bölgesindeki Fazenda Rio Grande'de yaşayan genç kadının, bir arkadaşının doğum günü partisine katılmak için birkaç arkadaşıyla Santa Catarina'ya gittiğini söyledi.

KUŞKULANDIRAN TUTARSIZLIKLAR

Kurbanın ailesinin avukatı Michael Pinheiro, "Arkadaşları partiden ayrıldıklarını ve onu bir daha görmediklerini söylediler" dedi. Ancak polis, genç kadının kaybolmasında partide bulunanların parmağı olduğuna dair şüphe uyandıran 'tutarsızlıklar' buldu.

Genç kadın en son 15 Kasım gecesi ailesine bir sesli mesaj gönderdi.

BİRİ İTİRAFÇI OLDU

İki erkek ve bir kadın şüpheli olarak tutuklandı ve içlerinden birisi, polise cesedin gömüldüğü yeri açıkladı.

KENDİ MEZARINI KAZMAYA ZORLANDI

Zanlının ayrıca, 15 Kasım'da gerçekleşen cinayette kurbanı kendi mezarını kazmaya zorladıktan sonra iki kurşunla öldürdüğünü de itiraf ettiği bildirildi.

Pinheiro, "Albach, ailesine 20:40 civarında Fazenda Rio Grande'ye döneceğini söyleyen bir mesaj gönderdi. Daha sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Cep telefonu kapalı ve Amanda bir daha WhatsApp'a girmedi" ifadelerini kullandı.

'SESİ GARİP GELİYORDU'

Polis, Albach'ın akrabalarının sesinin garip geldiğini ve sesli mesajın arka planında rüzgar olduğunu söylediklerini bildirdi.

Şüphelilerden birinin, cinayetin Albach'ın sesli mesajı göndermesinden kısa bir süre sonra gerçekleştiğini itiraf ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFINI GÖNDERDİ

Polis şefi Fernandes, Albach'ın adı açıklanmayan zanlının elinde silah tutarken fotoğrafını çekip insanlara gönderdiğini söyledi ve "Zanlı bu durumdan hoşlanmadı ve bu nedenle canını almaya karar verdi" diye konuştu.

Soruşturma devam ediyor. İsmi açıklanmayan üç zanlıya suçlama yöneltilip yöneltilmediği ise henüz belli değil.