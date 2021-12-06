Endonezya’da yanardağ patladı! Ölü sayısı 14’e yükseldi köyler tahliye edildi
Endonezya'da yanardağ felakete yol açtı. Doğu Cava eyaletinde yer alan Semeru Yanardağı'nda olan patlamada can kaybı sayısı 14'e çıktı. 11 köyün etkilendiği bölgede tahliye çalışmaları için ekipler harekete geçti.
Endonezya'da 3 bin 676 metre yükseklikte bulunan Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlama ardından etraftaki yerleşim yerleri yoğun kül ve dumanla kaplandı.
14 KİŞİ ÖLDÜ, 100'E YAKIN KİŞİ YARALANDI
Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yetkililerine dayandırılan habere göre patlama sonrası 14 kişinin hayatını kaybetti, 100'e yakın kişi yaralandı.
YANIK TEDAVİSİ GÖRÜYORLAR
11 köyün etkilendiği bölgede tahliye çalışmaları da başladı. Yaralananların çoğunluğunun yanık tedavisi gördüğü ifade edildi.
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