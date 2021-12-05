Son dakika: Rusya’dan ABD ve NATO’ya tepki! Nota verilecek

RUSYA NOTA VERECEK

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Karadeniz üzerinde yaşanan olayla ilgili protesto notası verileceğini duyurdu.

Zaharova, Rus kontrol merkezi memurlarının tüm uyarılarına rağmen ABD uçağından karşılık verilmediğini belirterek, "Karadeniz üzerindeki hava sahasında bir felaket önlendiyse, bu ABD ve NATO'nun ileride de cezasız bir şekilde insanların hayatlarını riske atmaya devam edebileceği anlamına gelmez. Askeri uçakların telsiz iletişim olmaksızın gerçekleştirdikleri uçuşların Karadeniz bölgesindeki sivil uçakların uçuş güvenliği açısından risk taşıdığı dikkate alınarak, Rus havacılık yetkilileri tarafından diplomatik kanallar üzerinden olayla ilgili protesto gönderilmesi sağlanacak" dedi.