İki bin öğrenci Omicron varyantı nedeniyle karantinada! Yoğun bakımlarda yer kalmadı! İsviçre’de koronavirüs sıkıntısı büyüyor

TÜRKİYE'NİN BERN BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN VATANDAŞLARA BİLGİLENDİRME

Hükümetin aldığı tedbirler kapsamında, İsviçre'ye giren herkesten negatif PCR testi sunmaları zorunlu hale getirildi.

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "İsviçre hükümeti, yarından itibaren (4 Aralık), hangi ülkeden olursa olsun, İsviçre'ye giriş yapan tüm kişilere (Kovid-19'a karşı aşılı veya bu hastalığı atlatmış olsalar dahi) negatif PCR testi (geçerlilik süresi 72 saat) sonucu ibrazı zorunluluğu getirildiğini açıklamıştır. İlaveten, bu kişilerin, ülkeye girişini takiben 4 ila 7'inci günde yeniden PCR veya antijen testi yaptırmaları gerekecektir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, hükümetin, Schengen bölgesi dışından İsviçre'ye gelen ve Kovid-19 aşısı olmayan kişilerin kısa süreli seyahatler için İsviçre'ye girişlerine izin verilmemeye devam edileceğini ve bu kişilerin İsviçre'ye girişlerinin ancak zaruri ve istisnai hallerde mümkün olabileceğini açıkladığı aktarıldı.