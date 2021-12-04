Dünyaca ünlü Copacabana Plajı’ndaki yılbaşı kutlamasına Omicron engeli

Brezilya'da geçtiğimiz günlerde Covid-19'un yeni mutasyonu Omicron'un 2 kişide tespit edilmesinin ardından Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Paes dünyaca ünlü Copacabana Plajı'ndaki yılbaşı kutlamalarına ilişkin açıklamada bulundu. Paes, Covid-19 salgının devam etmesi ve yeni mutasyonlar nedeniyle Copacabana Plajı'nda her yıl gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 milyon kişinin katıldığı dünyaca ünlü yılbaşı kutlamalarının bu senede iptal edildiğini duyurdu.