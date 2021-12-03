Açıkladılar! COVID-19 aşısı 60 yaş ve üstü kişiler ile bazı meslek grupları için zorunlu olacak
Son dakika haberi... Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, Çekya’nın 60 yaş ve üstü kişileri ile bazı meslek gruplarında Covid-19’a karşı zorunlu aşılama uygulamasına başlanacağını duyurdu.
Çekya'da Covid-19'a karşı aşı zorunluluğu getirilecek.
Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech düzenlediği basın toplantısında, Çekya'da Covid-19'a karşı zorunlu aşılama uygulamasının başlayacağını ve ilgili kararnamenin hazırlanarak önümüzdeki hafta yayınlanacağını duyurdu. Kararnameye göre, 60 yaş ve üstü kişiler ile sağlık görevlileri, polisler, itfaiyeciler, askerler, sosyal hizmet görevlileri gibi meslek grupları ile tıp fakültesi öğrencileri için aşı zorunlu hale gelecek. Bakanlık ayrıca, Noel ile ilgili çeşitli önlemler de almaya hazırlanıyor.
Vojtech, "Pandemi ile mücadelede daha sıkı önlemler almak gerekiyor. Özellikle belli yaş grupları ile bazı meslek gruplarının aşılanması çok önemli. Bu nedenle bu kararı alıyoruz. Avrupalı politikacıların açıklamalarına bakarsak Avrupa'nın Covid-19'a karşı zorunlu aşıya yöneldiği açıktır. Çekya da bu yolu izlemelidir. Kararnameyi hazırlanır hazırlanmaz yayınlayacağız. Fakat yeni gelecek hükümet bu kararı değiştirebilir veya kaldırabilir, bu onların kararı fakat bizim için en doğru karar budur" dedi.
"ÇEKYA'DA AŞILAMA MERKEZİ KAPASİTESİ YETERLİ DEĞİL"
Çekya'da kurulacak olan yeni hükümette Sağlık Bakanı olması beklenen Vlastimil Valek, aşı kararının yanlış olduğunu ifade ederek, "Belli meslek gruplarını aşılamak sadece o meslek grubu temsilcilerinin talep etmesi halinde mümkün olabilir. Eğer o meslek grupları bunu istemiyorsa zorla aşılama yapılamaz. Belli bir yaş üzeri kişilere zorunlu aşılama kararı getirebilmek için ise önce aşıya ulaşımı arttırmak gerekir. Şu anda Çekya'da aşılama merkezi kapasitesi yeterli değil" dedi.
ÇEK AŞILAMA DERNEĞİ ZORUNLU AŞILAMAYA KARŞI
Çek Aşılama Derneği üyeleri, hükümetin hazırladığı 60 yaş ve üstü kişilere Covid-19'a karşı zorunlu aşı yapılmasına karşı çıkıyor. Dernek Başkanı Roman Chlibek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yaşlıların aşılanmasını tam olarak destekliyorum fakat herkesin sağlığa erişim ve korunma konusunda kendi sorumluluğu olmalıdır. Aşı olmadan korona ile mücadele edemeyiz fakat bu karar yaşlılar için motive edici bir karar olmayacağı gibi uygulanması da çok zor olacak" dedi.
SON 24 SAATTE 18 BİN 582 YENİ VAKA
Çekya'da son 24 saatte 18 bin 582 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 211 bin 972'ye yükselirken, son 24 saatte 50 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı ise 33 bin 450'ye ulaştı. Çekya'da bin 56'sı yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 883 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
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