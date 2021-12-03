Açıkladılar! COVID-19 aşısı 60 yaş ve üstü kişiler ile bazı meslek grupları için zorunlu olacak



Vojtech, "Pandemi ile mücadelede daha sıkı önlemler almak gerekiyor. Özellikle belli yaş grupları ile bazı meslek gruplarının aşılanması çok önemli. Bu nedenle bu kararı alıyoruz. Avrupalı politikacıların açıklamalarına bakarsak Avrupa'nın Covid-19'a karşı zorunlu aşıya yöneldiği açıktır. Çekya da bu yolu izlemelidir. Kararnameyi hazırlanır hazırlanmaz yayınlayacağız. Fakat yeni gelecek hükümet bu kararı değiştirebilir veya kaldırabilir, bu onların kararı fakat bizim için en doğru karar budur" dedi.