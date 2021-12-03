ABD’den Rusya’ya çok sert Ukrayna uyarısı: Elimizde pek çok seçenek var







RUSYA'YA "2014 YILINDA KIRIM'DAKİNE BENZER ADIM ATMAMASI" UYARISI

ABD'nin Rusya karşısında elinde yaptırımlardan fazla bir seçeneğinin olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Psaki, Ukrayna'ya yaptıkları askeri yardımı artırdıklarını kaydederek, "Eğer Ruslar 2014'te (Kırım'ın ilhakı sürecinde) olduğu gibi hareket ederlerse elimizde pek çok seçenek olduğunu Ruslara doğrudan ilettik." yorumunu yaptı. Sözcü, ellerindeki seçeneklerin neler olduğu konusunu detaylandırmayacağını söyledi.