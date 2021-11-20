Bilim insanları uyardı! İşte bir sonraki salgının kaynağı

HAYVANLAR VE İNSANLARLA TEMASLARI ÖLÜMCÜL PANDEMİLERİ ORTAYA ÇIKARABİLİR

Bu durum, bazı modern kemirgen türlerinin, henüz keşfedilmemiş olanlar da dahil olmak üzere, corona virüslerin asemptomatik taşıyıcıları olabileceği yönündeki olasılığı artırıyor .Onların bağışıklığı olmayan diğer hayvanlar ve insanlarla teması yeni ölümcül hastalıklara neden olabilir" açıklamasını yaptı.