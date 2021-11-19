Son dakika: Kanada, Biontech aşısı için yaş sınırını 5’e indirdi

Kanada'da Covid-19'a karşı Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın geliştirdiği aşıların 3'üncü dozuna onay verilmesinin ardından Sağlık Bakanlığına bağlı Health Canada, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna uygulanmasına da onay verdi. Health Canada, söz konusu yaş grubunda aşının Covid-19'a karşı yüzde 90 etkili olduğunu ifade ederek, Bakanlığın kapsamlı ve bağımsız bilimsel incelemesinin ardından bu aşının 5-11 yaş grubunda aşının faydalarının risklerinden daha ağır bastığının belirlediğini aktardı.