Son dakika: Alman Meclisi’nde yeni korona virüs önlemleri kabul edildi





SON 24 SAATTE REKOR VAKA KAYDEDİLDİ

Almanya'da son 24 saatte 65 bin 371 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, bu sayı salgının başlangıcından bu yana 1 günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. Toplam vaka sayısı da 5 milyon 195 bin 321'e ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 264 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da toplam can kaybı sayısı ise 98 bin 538'e yükseldi. Ülke genelindeki aktif vaka sayısı 41 bin 900 olarak açıklanırken, 1 hafta içinde virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 280 bin 161 olarak kayda geçti. Yoğun bakım servislerinde tedavi gören hasta sayısı 3 bin 296 olarak açıklanırken, hastaların bin 672'sinin solunum sistemine bağlı olduğu ifade edildi.