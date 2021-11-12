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Çin'den ABD'ye vatandaşlarının korunması için çağrıda bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.11.2021
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Çin’den ABD’ye vatandaşlarının korunması için çağrıda bulundu

ABD'de meydana gelen silahlı saldırıda Çinlilerin zarar görmesi ve 1 kişinin hayatını kaybetmesi Çin'in Chicago Başkonsolosluğu'nu harekete geçirdi. Yapılan açıklamada, ABD otoritelerine vatandaşlarının güvenliğini sağlama çağrısı yaptı.

Çin'in Chicago ve Los Angeles başkonsoloslukları, Çinlilerin zarar gördüğü silahlı soygun olaylarının ardından ABD otoritelerine vatandaşlarının güvenliğini sağlama çağrısı yaptı.

Çin'in Chicago Başkonsolosluğu, 24 yaşındaki Cıng Şaoşiong'in uğradığı silahlı soygunda hayatını kaybetmesinin ardından yayımladığı açıklamada, gencin ölümüne sebep olan saldırıyı kınarken, olayın acilen soruşturulmasını ve kamuoyunun bilgilendirilmesini istedi.

Chicago Üniversitesinden kısa süre önce mezun olan Cıng, 9 Kasım'da Hyde Park yakınlarındaki uğradığı silahlı soygunda hayatını kaybetmişti. Genci göğsünden vuran saldırgan, otomobille olay yerinden kaçmıştı.

Şehirde aynı gece yaşanan silahlı soygunlarda 3 kişi daha hayatını kaybetmişti.

Başkonsolosluk, Çinli öğrenciler ve diğer Çin vatandaşlarından, şehirde yaşadıkları bölgedeki asayiş durumuna duyarlı olmalarını, yerel yönetimin yayımladığı güvenlik uyarılarını takip etmelerini ve güvensiz bölgelerde bulunmaktan kaçınmalarını tavsiye etti.

POLİS DEVRİYESİ VE KORUMA VARLIĞININ ARTIRILMASI İSTENDİ

Çin'in Los Angeles Başkonsolosluğu da ABD'de misafir araştırmacı olarak bulunan Cou Pigai adlı Çinli profesörün silahlı soygun girişimiyle karşılaşmasının ardından vatandaşlarından ABD'deki güvenlik risklerine karşı önlemlerini artırmalarını istedi.

Başkonsolosluk, ülkede Asyalı Amerikalılara yönelik nefret saldırılarının son dönemde arttığına dikkat çekerken, polisten Çin Mahallesi ve Çin vatandaşlarının yaşadığı diğer bölgelerde polis devriyesi ve koruma varlığını artırmasını istedi.

Profesör Cou, Çin Mahallesi'nde karşılaştığı silahlı soygun girişiminde saldırganı geleneksel Çin dövüş sanatı Kung-fu tekniklerini kullanarak savuşturduğunu yerel medyaya anlatmıştı.

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