Çin’den ABD’ye vatandaşlarının korunması için çağrıda bulundu

Başkonsolosluk, Çinli öğrenciler ve diğer Çin vatandaşlarından, şehirde yaşadıkları bölgedeki asayiş durumuna duyarlı olmalarını, yerel yönetimin yayımladığı güvenlik uyarılarını takip etmelerini ve güvensiz bölgelerde bulunmaktan kaçınmalarını tavsiye etti.