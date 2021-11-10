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Taliban'dan yeni hamle! Afgan ordusuna 150 bin personel alacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.11.2021
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Taliban’dan yeni hamle! Afgan ordusuna 150 bin personel alacak

Taliban tarafından atanan Afganistan Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin, yeni kurulacak Afganistan ordusuna 150 bin personelin alınacağını aktardı.

Taliban, Afganistan'da yeni ordu kurmaya başladı. Taliban tarafından atanan Afganistan Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin yaptığı açıklamada, yeni kurulacak Afganistan ordusuna 150 bin personelin alınacağını aktardı.

150 BİN KİŞİLİK ALIM

Fasihuddin, "Yeni Afgan ordusu için 150 bin savaşçı alarak başlayacağız" ifadelerini kullanarak, orduya alımların şu anda başladığına dikkat çekti.

Fasihuddin ayrıca, söz konusu alımlara eski Afganistan hükümeti döneminde görev yapanların da alınacağını ifade ederek, "Yolsuzluğa karışmamış olanlara öncelik verilecek" dedi.

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