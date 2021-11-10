Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den korkutan açıklama: Tüm çabalarımız boşa gider
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki Covid-19 salgınındaki son durumu değerlendirerek, Covid-19'a karşı belirli aşılama seviyesine ulaşılamaması durumunda yaşanacak olumsuz gelişmeye dair kritik mesajlar verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle uzaktan bağlantı yoluyla yaptığı toplantıda, korona virüs (Covid-19) salgınında ülkede ölü sayılarının rekorlar kırması ve vaka sayılarında ise gerileme yaşanmaması nedeniyle Covid-19'a karşı aşılama çalışmaları hakkında bilgi alarak, kendisine sunulan raporları değerlendirdi.
Belirli seviyede halkın aşılanması doğrultusunda hazırlanan raporun kendisine sunulmasını isteyen Putin, toplantıda Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'dan aşılama verilerini dinledi.
"DEDİĞİM SAYILARA ULAŞILMAZSA..."
Rusya'da aşılama çalışmalarının sürdüğünü belirten Golikova, "Önümüzdeki aylarda 22 milyon kişinin aşılanması, 9 milyon kişinin ise aşı tekrarını yapması gerekiyor. Önümüzdeki aylarda 22 ve 9 milyon dediğim sayılara ulaşılmazsa, o zaman kazandığımız hızı kaybedeceğiz ve sürü bağışıklığı nedeniyle yeniden aşılama döngüsüne geri dönmek zorunda kalacağız. Göstergeler değişmeyecek çünkü daha erken aşılanmış kişilerin yeniden aşı olması gerekecek" İfadelerini kullandı.
Golikova, sürü bağışıklık hedefine ulaşmak için yetişkin nüfusun yüzde 80'inin, yani Rusya'daki 90 milyon kişinin aşılarını tamamlaması gerektiğinin altını çizdi.
"AŞILAMAYI TAMAMLAMAZSAK ŞİMDİYE KADAR YAPILAN TÜM ÇABALARIMIZ BOŞA GİDER"
Toplantıda, Rusya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında kaydedilen rekoru ve artan vaka sayıları nedeniyle hastanelerdeki durumu da Başkan Putin'e aktaran Başbakan Yardımcısı Golikova, "Rusya'da, Covid-19 hastaları için hastanelerde 301 bin 500 yatak ayrıldı. Dün sabah itibariyle bu kapasitenin yüzde 82, 8'i doldu. 41 bölgede yatak doluluk oranı ülkedeki ortalamanın üstünde" ifadelerini kaydetti.
Golikova'nın bu verileri aktarmasının ardından söz alan Putin, "Belirli bir tarihe kadar aşılamayı tamamlamazsak şimdiye kadar yapılan tüm çabalarımız boşa gider" dedi. Ayrıca toplantıda Golikova ve Putin, halka tekrar aşılanma çağrısında bulundu.
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