Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den korkutan açıklama: Tüm çabalarımız boşa gider

"DEDİĞİM SAYILARA ULAŞILMAZSA..."

Rusya'da aşılama çalışmalarının sürdüğünü belirten Golikova, "Önümüzdeki aylarda 22 milyon kişinin aşılanması, 9 milyon kişinin ise aşı tekrarını yapması gerekiyor. Önümüzdeki aylarda 22 ve 9 milyon dediğim sayılara ulaşılmazsa, o zaman kazandığımız hızı kaybedeceğiz ve sürü bağışıklığı nedeniyle yeniden aşılama döngüsüne geri dönmek zorunda kalacağız. Göstergeler değişmeyecek çünkü daha erken aşılanmış kişilerin yeniden aşı olması gerekecek" İfadelerini kullandı.