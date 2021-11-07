Son dakika: Libya’da neler oluyor? Dışişleri Bakanı Menguş görevinden uzaklaştırıldı

Başkanlık Konseyi'nin yayımladığı resmi karara göre, "Libya Siyasi Diyalog Forumu sonuçlarına aykırı şekilde dış politikada Başkanlık Konseyi ile koordinasyon olmadan hareket ederek idari kuralları çiğnediği" gerekçesiyle Menguş'un ihtiyati olarak görevinden uzaklaştırıldığı ifade edildi.