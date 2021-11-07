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Son dakika: Libya'da neler oluyor? Dışişleri Bakanı Menguş görevinden uzaklaştırıldı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 07.11.2021 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021
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Son dakika: Libya’da neler oluyor? Dışişleri Bakanı Menguş görevinden uzaklaştırıldı

Libya Dışişleri Bakanı Necla Al Menguş, görevinden uzaklaştırıldı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Libya Dışişleri Bakanı Necla Al Menguş, Libya Başkanlık Konseyi kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.

Başkanlık Konseyi'nin yayımladığı resmi karara göre, "Libya Siyasi Diyalog Forumu sonuçlarına aykırı şekilde dış politikada Başkanlık Konseyi ile koordinasyon olmadan hareket ederek idari kuralları çiğnediği" gerekçesiyle Menguş'un ihtiyati olarak görevinden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Menguş hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilerek, soruşturma tamamlanana kadar Menguş'a yurt dışına çıkış yasağı getirildiği de bildirildi.

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