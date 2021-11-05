Katil İsrail'in zulmü devam ediyor: Batı Şeria'da Filistinli çocuğu ağır yaraladılar
Son dakika haberleri... İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösteriler sırasında 13 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle vurarak ağır şekilde yaraladı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistinliler, öğleden sonra çevredeki Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi çalışmalarını protesto etmek için gösteriler düzenledi.
Filistin Kızılayına bağlı Acil Durum İdaresi Müdürü Ahmed Cibril, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'a bağlı Deyr el-Hatab beldesi çevresinde gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale ettiğini belirtti.
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