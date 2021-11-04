CNN direktörü Charlie Chester'ın gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı! Trump ve koronavirüs hakkında ortalığı karıştıracak sözler
CNN'in teknik müdürü Charlie Chester'ın gizli kamera görüntüleri dünya basınını salladı. Kitleleri istedikleri gibi yönlendirmek isteyen küresel güçlerin oyunu da bu video ile ifşa oldu. İşte Chester'ın ABD eski Başkanı Trump, koronavirüs salgını ve iklim değişilikliği hakkındaki sözleri.
Dünyanın dört bir yanında siyasi operasyon yapmak isteyen güçler, medya organlarını kitleleri ikna ve kanalize etmek için bir araç olarak kullanıyor.
Yıllardır bilinen bu gerçek; CNN örneği ile yeniden kendini kanıtlamış oldu.
CNN MÜDÜRÜNÜN GİZLİ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
CNN Teknik Müdürü olduğu bilinen Charlie Chester'ın sosyal medyada ortaya çıkan görüntüleri, dünyanın dört bir yanında yayın yapan kanalın ifşası oldu.
Chester, görüntülerde eski ABD Başkanı Donald Trump'ı devirmek için çalıştıklarını itiraf etti. Gizli kayıtta Chester'ın "Trump'ın görevden alınmasına odaklanmıştık. Bu söylenmedi ama olan buydu." dediği görülüyor.
KORONADAN SONRA YENİ PROPAGANDA MALZEMESİ: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Charlie Chester'in itirafları Trump'la da sınırlı değil. Chester, dünyayı 2 yıldır adeta esir alan koronavirüsle ve son dönemlerde sıkça gündeme getirilen iklim kriziyle ilgili de çarpıcı bir açıklama yapıyor.
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