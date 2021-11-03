Avrupa Birliği ülkesinden flaş karar! Covid-19 önlemlerini geri getiriyorlar

Ayrıca, Covid-19'a karşı aşılı ve aşısız tüm Hollandalıları temel hijyen kurallarına uymaya ve olası bir enfeksiyon belirtileri olanları evde kalmaya çağıran Rutte,"Kendi davranışımız çok önemli, Covid-19 politikamızın çok büyük bir kısmı buna bağlı" ifadelerini kullandı.