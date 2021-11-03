Avrupa Birliği ülkesinden flaş karar! Covid-19 önlemlerini geri getiriyorlar
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkede korona virüs (Covid-19) vakalarındaki son artışı yavaşlatmak adına, yüz maskesi zorunluluğu da dahil olmak üzere Covid-19 önlemlerinin yeniden uygulanmasına karar verdiğini duyurdu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılama kampanyalarının hız kesmeden devam ettiği Hollanda'da, Eylül ayı sonlarında çoğu sosyal mesafe önleminin kaldırılması ile yaklaşık 1 aydır vaka sayılarının yükselmesi ve geçtiğimiz hafta vaka sayısının Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından Hollanda hükümeti harekete geçti.
Rutte, Covid-19'a karşı aşılama verilerini ve yakın zamanda negatif Covid-19 test sonuçlarını içeren "sağlık kartı" kullanımın 6 Kasım'dan itibaren ülke genelinde müzelerde, spor salonlarında ve halka açık alanlarda zorunlu hale getirileceğini belirtti.
EVDEN ÇALIŞMA TAVSİYESİ
Karar kapsamında, ülke genelinde yüz maskelerinin mağazalarda ve diğer halka açık alanlarda yeniden zorunlu hale getirileceğini aktaran Rutte, hükümetin vatandaşlara evden çalışmaları yönünden tavsiyede bulunduğunu bildirdi.
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