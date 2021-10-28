Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un için iddia! "20 kilogram kaybetti"

Devlet medyasındaki fotoğraf ve videolarda gözle görülür şekilde zayıfladığı için, 37 yaşındaki Kim'in sağlık durumu, son aylarda yoğun şekilde gündeme geliyor.

Ancak uzun zamandır Kuzey Kore'yi takip eden gözlemciler, Kim'in belirgin bir sağlık sorunu olmadığını ve kilo kaybının fiziğini iyileştirme çabalarıyla ilişkili olabileceğini belirtiyor.

Gözlemcilere göre, Kim düzenli olarak halka açık faaliyetlerine devam ediyor ve videolarda olağan dışı bir gelişme görülmüyor.