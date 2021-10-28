Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un için iddia! "20 kilogram kaybetti"
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, son zamanlarda yaklaşık 20 kilogram kaybettiği ileri sürüldü. Devlet medyasındaki fotoğraf ve videolarda gözle görülür şekilde zayıfladığı için, 37 yaşındaki Kim'in sağlık durumu, son aylarda yoğun şekilde gündeme geliyor.
Güney Kore'de, Ulusal İstihbarat Servisi'nin bugün parlamentoda Kuzey Kore lideri Kim hakkında brifing verdiği aktarıldı.
İstihbarat Servisi'nin yapay zeka teknikleri aracılığıyla Kim'e ait bir videonun analizini yaparak Kuzey Kore liderinin sağlık durumuna dair değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi.
Milletvekili Kim Byung-kee, Kim'in sağlığının kötü olduğu konusundaki söylentilerin asılsız olduğunu belirterek, İstihbarat Servisi'nin parlamento brifinginde Kim'in ağırlığının yaklaşık 140 kilogramdan 120'ye düştüğünü belirttiğini söyledi.
İstihbarat Servisi daha önce de Kim'in yaklaşık 170 santimetre boyunda olduğunu kaydetmişti.
Milletvekili, İstihbarat Servisinin, Kim'in, İşçi Partisi konferans odasından, kendinden önce ülkeyi yöneten babası ve büyükbabasının fotoğraflarını kaldırdığını tespit ettiğini aktardı.
Başka bir milletvekili Ha Tae-keung da İstihbarat Servisi'nin brifingine atıf yaparak, Kim Jong Un'un, babası ve büyükbabasının adını taşıyan mevcut ideolojilerden bağımsız olarak "Kimjongunism" terimini kullanmaya başladığını kaydetti.
Devlet medyasındaki fotoğraf ve videolarda gözle görülür şekilde zayıfladığı için, 37 yaşındaki Kim'in sağlık durumu, son aylarda yoğun şekilde gündeme geliyor.
Ancak uzun zamandır Kuzey Kore'yi takip eden gözlemciler, Kim'in belirgin bir sağlık sorunu olmadığını ve kilo kaybının fiziğini iyileştirme çabalarıyla ilişkili olabileceğini belirtiyor.
Gözlemcilere göre, Kim düzenli olarak halka açık faaliyetlerine devam ediyor ve videolarda olağan dışı bir gelişme görülmüyor.
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