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Son dakika: ABD'de bomba alarmı! Bakanlık çevresi trafiğe kapatıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.10.2021 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021
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Son dakika: ABD’de bomba alarmı! Bakanlık çevresi trafiğe kapatıldı

Son dakika haberine göre; ABD’de Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasına yönelik bomba ihbarı üzerine polisin bina çevresindeki yolları trafiğe kapattığı bildirildi. Yetkililerden konuya dair açıklama yapması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERİ | ABD'de Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasına yönelik bomba ihbarı üzerine polisin bina çevresindeki yolları trafiğe kapattığı bildirildi.

Yetkililerden konuya dair açıklama yapması bekleniyor.

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