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Son dakika: Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.10.2021 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021
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Son dakika: Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri... İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hastanede tedavi altına alındı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre Kraliçe Elizabet geceyi hastanede geçirecek.

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