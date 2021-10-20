Fransa'da gıda krizi yaşanıyor! Market rafları boşaldı! Yaşanan olay gazete manşetlerine taşındı
Avrupa'da çok sayıda ülkede yaşanan ekonomik kriz artarak devam ederken, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin de tükenmesi tedirginlik yarattı. Krizin vurduğu Fransa'da marketlerin rafları boşaldı ve vatandaşlar istediklerini ürünleri satın alamadı. Yaşanan durum ülkede gündemde en çok konuştuğu konulardan biri olurken medya kuruluşları manşetlerine kıtlıkla ilgili haberleri taşıdı.
GAZETELERE KONU OLDU
Ülkede faaliyet gösteren marketlerin rafları boşalırken, vatandaşların alım gücü de oldukça düştü. Fransa'da geçen yıl gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 8,3 oranında düşüş gösterirken, Le Figaro gazetesi konuyla ilgili manşet yaptığı haberinde bu duruma değindi ve 1980 yılından sonra düşüş gösteren milli geliri kamuoyunun dikkatine sundu.
STOKLAR TÜKENİYOR
Öte yandan ülkede yayın yapan Liberation gazetesi de 'Kıtlık' uyarısında bulundu ve haberi manşete taşıdı. Gıda sektöründe stokların tükenmeye başladığı bildirilirken, vatandaşların yaşadığı maddi sıkıntılara da yer verildi.
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