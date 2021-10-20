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Fransa'da gıda krizi yaşanıyor! Market rafları boşaldı! Yaşanan olay gazete manşetlerine taşındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.10.2021 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021
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Fransa’da gıda krizi yaşanıyor! Market rafları boşaldı! Yaşanan olay gazete manşetlerine taşındı

Avrupa'da çok sayıda ülkede yaşanan ekonomik kriz artarak devam ederken, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin de tükenmesi tedirginlik yarattı. Krizin vurduğu Fransa'da marketlerin rafları boşaldı ve vatandaşlar istediklerini ürünleri satın alamadı. Yaşanan durum ülkede gündemde en çok konuştuğu konulardan biri olurken medya kuruluşları manşetlerine kıtlıkla ilgili haberleri taşıdı.

Koronavirüs salgının ardından bir türlü toplarlanamayan Avrupa'da enerji ve akaryakıt krizinden sonra gıda krizi de baş gösterdi. Gıda krizinin en çok yaşandığı ülkelerden biri olan Fransa'da medya kuruluşları manşetlerde 'Kıtlık' uyarısı yaptı.

GAZETELERE KONU OLDU

Ülkede faaliyet gösteren marketlerin rafları boşalırken, vatandaşların alım gücü de oldukça düştü. Fransa'da geçen yıl gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 8,3 oranında düşüş gösterirken, Le Figaro gazetesi konuyla ilgili manşet yaptığı haberinde bu duruma değindi ve 1980 yılından sonra düşüş gösteren milli geliri kamuoyunun dikkatine sundu.

STOKLAR TÜKENİYOR

Öte yandan ülkede yayın yapan Liberation gazetesi de 'Kıtlık' uyarısında bulundu ve haberi manşete taşıdı. Gıda sektöründe stokların tükenmeye başladığı bildirilirken, vatandaşların yaşadığı maddi sıkıntılara da yer verildi.

HALK ÖFKELİ

Öte yandan Fransa'da gıda sorunu yaşayan vatandaşların öfkesinin arttığı da habere konu oldu.

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