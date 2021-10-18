İngiltere'de Squid Game alarmı! Netflix dizisi çocukları ölüme mi sürüklüyor? Ailelere uyarı yapıldı
Yayınlandığı günden bu yana gündemden düşmeyen izlenme oranlarıyla rekorlar kıran "Squid Game" yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. İngiltere’de öğretmenler çocukların Squid Game dizisini izlememeleri için aileleri uyardı. Televizyon, tablet, akıllı telefon gibi cihazların ayarlarını gözden geçirmeleri çağrısı yaptı. Güney Kore yapımı dizide yetişkinler çocuk oyunları oynuyor ama oyunlarda kaybedenlerin sonu ölüm oluyor. Dizinin ilköğretim seviyesindeki çocuklar için kesinlikle uygun olmadığı belirtildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı. Öte yandan Belçika'da bir okulda öğrencilerin 'Squid Game'e özenerek benzer oyunları oynamaya başlaması üzerine okul yönetimi endişelerini dile getirdi.
İngiltere'de öğretmenler, en küçükleri 6 yaşında olmak üzere çocukların Netflix dizisi Squid Game'i taklit eden oyunlar oynamaya başladıkları uyarısında bulundu. Ülke genelindeki okullarda görevli öğretmenler, çocukların diziyi seyretmemeleri için ailelere seslenip televizyon, tablet, akıllı telefon gibi elektronik cihazlarının ayarlarını gözden geçirmeleri çağrısı yaptı.
Güney Kore yapımı dizide yetişkinler, çocuk oyunları oynuyor ama oyunlarda kaybedenlerin sonu ölüm oluyor. Dizi, Güney Kore'deki birçok toplumsal meseleyi de bu oyunlar üzerinden anlatıyor. İngiltere'de bir başöğretmen, yaş sınırı 15 olan dizinin ilköğretim seviyesindeki çocuklar için kesinlikle uygun olmadığını belirtti. Netflix'in 90 ülkede en çok izlenen yapımı olan dizi, şiddet, cinsellik ve intihar bağlantılı içeriğinden dolayı 15 yaş altına uygun olmadığı uyarısıyla yayınlanıyor. Ancak birçok uzman, dizinin 15 yaşındakiler için de uygun olmadığı görüşünde.
İLKOKULDA SQUİD GAME ALARMI! KAYBEDEN ÇOCUKLARI DÖVÜYORLAR
Netflix'in popüler dizisi 'Squid Game' son zamanların en çok konuşulan yapımlarından biri. Ancak yaşları için uygun olmamasına rağmen izleyen ilkokul çocukları dizideki oyunları kendileri de oynamaya başladı.
Belçika'da bir okulda öğrencilerin Netflix'in fenomen dizisi 'Squid Game'e özenerek benzer oyunları oynamaya başlaması üzerine okul yönetimi endişelerini dile getirdi.
İzlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı dizide 38 milyon dolarlık ödülü kazanmak için ölümüne yarışan çaresiz insanların mücadelesi anlatılıyor. Dizide borç batağındaki karakterler çocuk oyunları oynayarak ödülü kazanmaya çalışıyor. Eylül ayında gösterime giren dizi Netflix'in en çok izlenen yapımı olma yolunda ilerliyor. Şimdiden ABD dahil 90 ülkede birinci sırada.
Erquelinnes Béguinage Hainau ilkokulundaki çocukların dizideki oyunları oynadığı belirlendi. Kaybedenin öldürüldüğü oyunların sonunu taklit etmek için çocukların kaybedenleri dövdüğü ifade edildi.
Okulun Facebook sayfasından velilere yönelik bir uyarı yayınlanarak dizinin vahşet sahneleri nedeniyle 18 yaş sınırlaması olduğu vurgulandı.
Açıklamada "Bu sağlıksız ve tehlikeli oyunu durdurmak için öğrencileri dikkatle izliyoruz! Çocuklarınızı bunun neden olabileceği sonuçlardan haberdar etmek için desteğinize ve işbirliğinize güveniyoruz" ifadelerine yer verildi.
KAYBEDEN KİŞİYE ŞİDDET UYGULANIYOR
Okul yönetimi, salı günü Facebook hesabı üzerinden velilere uyarıda bulunduğu bir gönderi paylaştı. Gönderide yer alan ifadeler şu şekilde:
"Değerli veliler, Squid Game adlı diziyi muhtemelen duymuşsunuzdur. Bu dizide karakterler farklı çocuk oyunları oynuyor. Kaybedenler de eleniyor, yani öldürülüyor. Dizi, şiddet içerikli sahneleri nedeniyle 18 yaş altındakilere yasak. Öğrencilerimiz, dizide yer alan 1-2-3 güneş oyununu oynuyor ve kaybeden kişiye dayak atıyor".
1-2-3 güneş oyunu, dizideki Kırmızı Işık, Yeşil Işık adlı oyuna denk geliyor.
DİSİPLİN CEZASI
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, yönetim, okulda oynanan oyunları dikkatle takip ettiklerini belirtirken, velilerden de çocuklarıyla konuşarak bu oyunların zararlı sonuçlara yol açabileceğini anlatmalarını istedi.
Okulun Facebook'taki mesajına 2 bine yakın yorum gelirken, gönderi yaklaşık 37 bin kez paylaşıldı.
Yönetim, dizideki oyunları oynayıp arkadaşlarına zarar vermeyi sürdüren öğrenciler hakkında disiplin cezası uygulanabileceğini de belirtti.
DİZİNİN KONUSU NE?
Netflix platformunda yayınlanan ve popülerliği her geçen gün hızla artan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde borca batmış çaresiz kişiler, gizemli bir örgütün hazırladığı platformlardaki çocuk oyunlarını oynayarak yüksek miktarlarda para kazanmak için birbirleriyle mücadele ediyor. Oyunların sonunda kaybedenler öldürülüyor.
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