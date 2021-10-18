İngiltere’de Squid Game alarmı! Netflix dizisi çocukları ölüme mi sürüklüyor? Ailelere uyarı yapıldı

İLKOKULDA SQUİD GAME ALARMI! KAYBEDEN ÇOCUKLARI DÖVÜYORLAR

Netflix'in popüler dizisi 'Squid Game' son zamanların en çok konuşulan yapımlarından biri. Ancak yaşları için uygun olmamasına rağmen izleyen ilkokul çocukları dizideki oyunları kendileri de oynamaya başladı.

Belçika'da bir okulda öğrencilerin Netflix'in fenomen dizisi 'Squid Game'e özenerek benzer oyunları oynamaya başlaması üzerine okul yönetimi endişelerini dile getirdi.

İzlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı dizide 38 milyon dolarlık ödülü kazanmak için ölümüne yarışan çaresiz insanların mücadelesi anlatılıyor. Dizide borç batağındaki karakterler çocuk oyunları oynayarak ödülü kazanmaya çalışıyor. Eylül ayında gösterime giren dizi Netflix'in en çok izlenen yapımı olma yolunda ilerliyor. Şimdiden ABD dahil 90 ülkede birinci sırada.