Donald Trump geri mi dönüyor? "Beni hala özlemediniz mi?"
ABD eski Başkanı Donald Trump yayınladığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın izlediği politikalarının başarısız olduğunu ifade ederek, "Beni hala özlemediniz mi?" dedi.
ABD'de yapılan bir dizi ankette Başkan Joe Biden'a verilen desteğin azaldığı görülürken, RealClearPolitics'in bu hafta yayınladığı ankette, Biden'ı onaylayan kişi sayısının yüzde 42'nin altına düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.
"AŞAĞILANDIK..."
Anketlerin ardından eski ABD Başkanı Donald Trump yaptığı yazılı açıklamada, "Covid-19 salgını kontrolden çıkıyor, mağazalarımızda az sayıdaki ürünle tedarik zincirimiz çöküyor. Afganistan'da aşağılandık, sınırımız ise tam bir felaket, gaz fiyatları ve enflasyon hızla yükseliyor" ifadelerini kullanarak, "Biden nasıl gidiyor? Beni hala özlemediniz mi?" dedi.
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